Van Büyükşehir Belediyesi 2021'de 192 kilometre yol yaptı

Kentteki yol ağını daha kaliteli ve modern hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde 13 ilçede 43 kilometresi kendi idari işgücü olmak üzere toplam 192 kilometre asfalt ve beton yol çalışması yaptı. Ayrıca kırsal mahalle yollarında 200 kilometrelik sanat yapıları ve stabilize yol çalışması yapan ekipler, bin 575 metre kutu baks, 4 bin 12 metre büz ile 7 bin 32 metre koruge boru çalışması gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

“Van'ın dört bir yanında yeni yollar yapılıyor”

Yaklaşık olarak 30-32 yıldır hiçbir yeni yol ve alternatif cadde yapılmayan Van'da, Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak 30 metre genişliğinde uluslararası standartlarda yeni yol ve cadde çalışmaları yürütüyor. 2021 yılı içerisinde sıfırdan yapımına başlanan 12 kilometrelik Elmalık Bağlantı Yolu, 9 kilometrelik Çitören-Mollakasım Sahil Yolu, 3 kilometrelik Hatuniye Yolu ve 9 kilometrelik Fidanlık- İskele Sahil Yolu çalışmaları sezon buyunca devam etti. Tamamı Büyükşehir Belediyesi idari işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan 4 noktadaki 33 kilometrelik yollarda ham yol, yarma, dolgu, sanat yapıları, altyapı, stabilize ve menfez çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında vatandaşları Van Gölü'nün muhteşem doğasıyla buluşturacak, tabiatla iç içe yürüyüş yolları, sporseverlere hitap eden bisiklet yolları, Van Gölü'ne nazır seyir terasları, otopark ve dinlenme alanları gibi sosyal tesislerin de yapılması planlanırken, 4 noktadaki yolların önümüzdeki sene asfaltlanarak hizmete açılması hedefleniyor .Yoğun bir çalışma sezonunu geride bırakan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkez ilçelerde yeni prestij caddeler ve Van gölü ile vatandaşları buluşturacak yeni yollar inşa ederken, ilçe bazlı olarak da şu çalışmaları gerçekleştirdi;

“İpekyolu'nda 3 caddeyi yeniledi”

İpekyolu ilçesinde bulunan 1,6 kilometrelik Zübeyde Hanım Caddesi ile 400 metrelik İskele Caddesi ikinci etabı ve 1,6 kilometrelik Sıhke Caddesi ile 1,6 kilometrelik Erek Dağı Caddesi'nde prestij cadde projesi uygulandı. Kazım Karabekir Caddesi, Şehit Osman Çavuş Caddesi, Gölbaşı 1. Sokak, Uzun Sokak, Koçibey Caddesi ile Hacıbekir Caddesi ikinci etabında 22,8 kilometrelik asfalt çalışması yapılırken, Belediyenin idari işgücü ile de yaklaşık 43 Kilometrelik, Mustafa Çohaz Kavşağı, Osman Gazi Caddesi, Taşocağı Yolu, Olukaynak, Karakoç, Güneyce, Karagündüz ile Çalımlı Mahalleleri ile Yeniçavuş Mezrasının yolları da asfalta kavuştu. İlçe sınırları içerisinde 339 metre kutu baks, 3 bin 197 metre büz ve 258 metre koruge döşendi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki Toprakkale Seyir Tepesi yolu başta olmak üzere farklı noktalarda yaklaşık olarak 19 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

“Edremit TOKİ yolu tamamlandı”

Edremit ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan Nur Tatar Spor Salonu ile Van Çimento Fabrikası arasında bulunan 4.5 kilometrelik Edremit TOKİ yolunun 2. Etabı tamamlandı. Erenkent, (Yeni TOKİ) Erdemkent, (Eski TOKİ) Esentepe, (Kiracılar TOKİ) ve Edremit ilçesine ulaşımı sağlayan yol, yapılan çalışmalarla daha güvenli ve konforlu hale getirilirken, modern bir görünüme de kavuştu. Yine Belediyenin idari işgücü ile 6 kilometrelik Bölge Hastanesi 112 komuta Merkezi Yolu, Akınlar Mahallesi Yolu ile Emin Paşa Mahallesi Derviş Demircioğlu Caddesi asfaltlandı. İlçede 1,2 kilometre de beton yol çalışması gerçekleştirilirken, ayrıca 36 metre kutu baks, 209 metre büz, 210 metre koruge boru ve 3 kilometre stabilize yol çalışması yapıldı.

“Tuşba'da 20 km asfalt yapıldı”

Tuşba ilçesinde ise 2 kilometrelik Hıdırellez Caddesi, 3,5 kilometrelik Mollakasım-Ayanıs-Özyurt grup mahalle yolunun yanı sıra çoğunluğu ilçe belediyesi sorumluluğundaki yaklaşık 14,5 kilometrelik Şehirler Arası Otobüs Terminal Giriş Yolu, Mollakasım-Ağartı Yolu, İstasyon Mahallesi Abdulhamit Sokak, Selçuklu 6. Sokak, Döğenli 1. Sokak, Van Oto Sanayi Yeni Tali Yolu, Altıntepe Mahallesi Kalecik Yolu, Akköprü Mahallesi Orta Sokak, Beyüzümü Mahallesi 20. Sokak ve İskele Mahallesi Cezaevi Sokakta asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı.

“Erciş ilçesinde 25,6 kilometre asfalt yol yapıldı”

Kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş ilçesinde Alkanat Mahallesi, Göldağı Yolu, Örene Mahallesi AFAD Konutları ve Demi Yolu, Çınarlı Mahallesi Kışla Bulvarı Bağlantı Yolu, Tekevler Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Gölağzı Mahallesi, Salihiye Mahallesi Akyol Tepesi/TCK Deliçay Yolu ve Kanal Bağlantı Yolu, Kışla Mahallesi Altınşehir Konutları Yolu, Keklikova- Ergücü Mahallesi Yolu ile Salmanağa Mahallesi Yolu olmak üzere 25,6 kilometrelik yol altyapısıyla birlikte yenilenerek asfaltlandı. Ayrıca ilçe genelinde 170 metre kutu baks, 303 metre büz ve 522 metre koruge boru döşenirken, 4 kilometre de stabilize yol yapıldı.

“Gürpınar'da 18 kilometre yol asfalta kavuşturuldu”

Kentin her noktasına eşit bir şekilde hizmet götürmek için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Gürpınar ilçesinde de 4,5 kilometresi kendi işgücü ile olmak üzere, Yoldüştü Mahallesi, Bağrıyanık Mahallesi, Sakalar Mahallesi Örmeli Mahallesi ile mahalleye bağlı Karakaş mezra yolu olmak üzere toplamda 18 kilometre asfalt çalışması yapıldı. Yaz aylarında yaşanan sel ve su taşkınlarından da etkilenen ilçede 3 bin metre koruge boru, 170,5 metre baks ve 25 kilometre stabilize yol çalışması yapıldı.

“Muradiye'de hem sıcak asfalt hem de beton yol çalışması yapıldı”

Tarihi ve turistik yerleriyle öne çıkan Muradiye ilçesinde hem sıcak asfalt hem de beton yol çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, 11. 2 kilometrelik Gültepe, Han ve Adaklı mahalleleri grup yolunda beton çalışması gerçekleştirirken, 2,5 kilometrelik Beydağı Mahalle Yolunda ise sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca ilçede 12 kilometre stabilize yol yapılırken, 624 metre koruge boru çalışması yapıldı.

“Türkiye'nin en soğuk ilçesine 14 km beton yol yapıldı”

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'da 14 kilometre beton yol yaptı. 7 mahalle ve 1 mezra yoluna uygulanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) çalışması tamamlandı. İlçede ilk kez uygulanan beton yol çalışması, Başeğmez, Demircik, Yukarı Kuyucak, Aşağı Kuyucak, Han, Enginler, Yassıtepe mahalleleri, Mezbahane Yolu ve Saço mezrasında beton yol yapıldı. İlçede 2,4 kilometrelik kayak merkezi yolu ve Serik köprüsü belediyenin işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılarak hizmete açıldı. İlçede ayrıca 174 metre koruge boru ve 40 metre kutu baks çalışması yapılarak yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

“Saray'da 16 kilometre beton yol çalışması yapıldı”

Kentin İran sınırında bulunan şirin ilçesi olan Saray'da 16 kilometrelik Karahisar, Çaybağı ve Örenborç mahalle yolları altyapısıyla birlikte yenilenerek Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması yapıldı. Ayrıca ilçede 36 metre koruge boru, 24 metre büz ve 133 metre baks ve 4 kilometre de sanat yapılarıyla birlikte stabilize yol çalışması yapıldı.

“Çatak ilçesinde yarım asırdır yapılmayan yollar asfaltlandı”

Muhteşem doğası ve kanyonlarıyla zorlu bir coğrafyaya sahip olan çatak ilçesinde Narlı-Konalga başta olmak üzere 10 kilometrelik 37 yerleşim yeri yolu yarım asır sonra asfaltlandı. 5 mahalle ve 32 mezrayı ilçeye bağlayan yeni grup yolu ile 25 kilometrelik yol ise 10 kilometreye kadar düştü. Aynı çalışma kapsamında ayrıca 3 adet köprü ve taş duvar imalatı ve Botan Çayı üzerinde menfez çalışması yapıldı. İlçede ayrıca 420 metre koruge ve 144 metre de kutu baks çalışması ile 2,5 kilometre stabilize yol çalışması yapıldı.

“Bahçesaray ilçesinin en ücra mahallelerinde asfalt çalışması yapıldı”

İlin her noktasına yol ve asfalt yatırımı götüren Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzak ilçesi olan Bahçesaray'da da yoğun bir çalışma yürüttü. İlçede 9 kilometrelik Ünlüce, Çatbayır, Çiçekli ve Doğanyayla mahalle yollarını sıcak asfalta kavuşturulurken, ilçe genelinde 2,5 kilometre stabilize yol ve 210 metre koruge boru çalışması da yapılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu.

“Başkale ilçesinde 14,5 kilometre beton yol yapıldı”

İklim şartları ve engebeli arazi yapısıyla bilinen Başkale ilçesinde beton yol çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi yıllardır ertelenen mahalle yollarını daha konforlu hale getirdi. İlçede 14,5 kilometrelik Kırbalı, Örenkale mahalleleri ile Budaklı-Öncüler mahalle grup yolundaki çalışmalar tamamlandı. İlçe sınırları içerinde ayrıca yaşanan sel afeti sonrasında 542,5 metre kutu baks ile 336 metre koruge boru ve yaklaşık 4 kilometre sanat yapılarıyla birlikte stabilize yol çalışması gerçekleştirildi.

“Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenilendi”

İlçe merkezindeki altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi 1,6 kilometrelik Atatürk Caddesi'ni baştan aşağı yeniledi. Dekoratif aydınlatma altyapı ve kaldırımlarıyla modern bir görüntüye kavuşan Cadde ilçe merkezini de yeni görüntüye kavuşturdu. İlçede ayrıca sanat yapılarıyla birlikte yaklaşık 4 kilometrelik stabilize yol çalışması ile 450 metre koruge boru çalışması yapıldı.

“Gevaş ilçesinin merkez caddeleri yenileniyor”

Gevaş ilçe merkezindeki 2,5 kilometrelik Atatürk ve Muhsin Görentaş Caddeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Söküm çalışmalarının ardından altyapısı da yenilenen iki caddede kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi de yapılıyor. Kısa sürede tamamlanan caddeler ilçe merkezine yeni bir görünüm kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçede sanat yapılarıyla birlikte yaklaşık 25 kilometre stabilize yol çalışması ve 90 metre koruge boru çalışması da gerçekleştirdi. Açtığı yeni yollar ve yenilediği caddelerle şehrin çehresini değiştiren Van Büyükşehir Belediyesi, kentin trafiğine de rahat bir soluk aldırdı.