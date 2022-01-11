Van Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı kültür sanat takvimini belirledi

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı birçok kültürel etkinliğin detayları her ay açıklanacak. Ocak ayı kültür sanat takvimi kapsamında bu ay içerisinde yetişkin ve çocuklara yönelik 26 program düzenleyecek. Tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileriyle ocak ayında Vanlılara dolu dolu bir ay geçirtilecek. Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.