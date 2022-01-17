Van Büyükşehir Belediyesi 24 saatte 510 yerleşim yerinin yolunu açtı

Van Büyükşehir Belediyesi hafta sonu kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 702 yerleşim noktasından 510'unun yolunu açtı.

Van'da hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu günün sabahında kent genelinde 335 mahalle ve 367 mezra olmak üzere toplamda 702 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Karla mücadelede yoğun bir mesai harcayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 250 iş makinesi ve 650 personelle 24 saatte 270 mahalle ve 240 mezra olmak üzere 510 yerleşim yerinin tekrardan ulaşımını sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinin güncel raporuna göre kent genelinde bugün itibariyle 65 mahalle ve 127 mezra olmak üzere toplamda 192 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.