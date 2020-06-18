Van Büyükşehir Belediyesi 30 yeni köprü inşa edecek

Van'ın 2014'te büyükşehir olmasından bu yana ilk defa Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede su geçiş noktalarına yeni köprüler inşa ediliyor. 30 farklı su geçiş noktasına yaklaşık 9 metre genişliği ve 4 metre yüksekliğiyle yerinde dökme sistemiyle yapılacak olan köprülerin ihale süreçleri tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Gürpınar ilçesi Çakınlı Mahallesi'nde ilk köprünün yapımına da başlandı. Köprüler oto korkuluğu, taşıt yolu ve yaya yolu olmak üzere 3 bölümden oluşacak.

Diğer yapılacak köprüler Özalp'in Seydibey, Yünkuşak ve Ayazca mahalleleri, Muradiye'nin Uluşar, Dağören ve Fatih mahalleleri, İpekyolu'nun Karagündüz, Bostaniçi, Karakoç ile Ilıkaynak mahalle girişi ve mahalle içi, Erciş'in Şehir Pazarı mahallesi ve Ada mezrası, Çaldıran'ın Kılavuz, Yanıktaş, Yücelen ve Sungur mahalleleri, Gürpınar'ın Erkaldı ve Taşdöndüren mahallesinin iki noktasında, Başkale'nin Albayrak, Ekecek, Dereiçi ve Deringeçit mahalleleri, Gevaş'ın Daldere Mahallesi ile Kardeşler ve Gölgelik mezraları, Tuşba'nın Ocaklı ve Yemlice mahallesi arası, Saray'ın Çardak Mahallesi, Bahçesaray'ın Papatya Mahallesi ile Edremit'in Taşkonak Mahallesi olmak üzere toplamda 30 farklı noktaya yeni kurulacak köprüler sayesinde vatandaşlar daha konforlu ve daha modern ulaşım hizmeti alacak.