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Van Büyükşehir Belediyesi 4'lü koşuda Türkiye ikincisi oldu

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası 4x400 metre koşusunda Türkiye 2’si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası 4x400 metre koşusunda Türkiye 2'si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Bünyesinde barındırdığı farklı branşlarda çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 5-6-7 Şubat 2021 tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu pistinde yapılan Türkiye U20 Şampiyonası 4x400 metre bayrak koşusunda Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları Türkiye 2.si oldu.


Öte yandan, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) U20 Salon Olimpik 800 metre deneme yarışmasında 2 dakika 2 saniye 34 saliselik skoruyla Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) barajını geçmeyi başardı.

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