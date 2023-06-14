Van Büyükşehir Belediyesi 6 ayda 6 bin 78 bakım-onarım işi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, 2023 yılının ilk altı ayında kendi iş gücü ile 14 atölyesinde 6 bin 78 tamir, bakım ve onarım işi gerçekleştirdi.

Edremit ilçesinde bulunan yerleşkede iş makineleri atölyesi, oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, torna freze, marangoz atölyelerinde belediyeye ait iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım-onarımı yapılarak tasarruf sağlanıyor.