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Van Büyükşehir Belediyesi 800 kilometre arazi yolu açtı

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa destek olmak adına kent genelinde 800 kilometre arazi ve yayla yolu açtı.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunmak için 13 ilçede çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler çiftçilerin arazilerine ulaşmakta güçlük çektiği noktalarda yol açma, genişletme ve menfez çalışması yaptı. Yaklaşık iki ayda 800 kilometre yol açma çalışması yapan ekipler, çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Yayla ve arazilerine gidiş gelişlerinde rahata ve konfora ulaştıklarını söyleyen çiftçiler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.


Yol açma çalışmalarını yılsonuna kadar sürdürecek olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, aynı zamanda gölet ve sulama kanallarındaki temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

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