Van Büyükşehir Belediyesi akaryakıt otomasyon sistemiyle büyük tasarruf sağlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt kontrolünü sağlamak için hayata geçirdiği ‘Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi' ile akaryakıtta tasarruf sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı akaryakıt tasarrufunu ve kontrolünü sağlamak için ‘Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemine' geçti. Hayata geçirilen sistem ile birlikte akaryakıt alışverişi daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Hayata geçirilen sistem ile aynı zamanda ilçelerde bulunan akaryakıt istasyonlarına anlık erişilecek. Ayrıca belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araç ve gereçlerin TAG chipler tanımlı olup, akaryakıtı otomasyon sistemi ile kontrol altına alınarak akaryakıt tasarrufu sağlanıyor.

Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi ile birlikte tasarruf sağladıklarını belirten Makine İkmal Daire Başkanı Selim Elhansu, 2020 yılı içinde faaliyete geçen sistemin 13 ilçede devreye alındığını söyledi. Makine ikmal yerleşkemizde 3 adet olmak toplam 16 noktada sistemlerin hizmet verdiğini belirten Selim Elhansu, “Şantiyelerde bulunan akaryakıt taşıyan transfer araçların üzerinde otomasyon sistemi var. Bu sistem ile birlikte, akaryakıt kontrolü anlık olarak merkeze aktarılmakta. Sistemin tüm hareketlerinin kayıt altına alınması sayesinde geçmişe yönelik verilere kolayca ulaşılmaktadır” dedi.