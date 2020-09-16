İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesi Andaç Mahalle yolunu asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi işgücü ile 1,4 kilometrelik Andaç Mahalle yolunu sıcak asfalta kavuşturuyor.


Kent merkezi ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesine bağlı Andaç Mahalle yolunu da sıcak asfaltla buluşturdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından belediyenin kendi işgücü ile yapılan çalışmada iyileştirme, altyapı ve reglaj çalışmaları yapılan mahalle yolunda asfalt serimi başladı. Yapılan çalışma ile daha konforlu ve güvenli hale getirilen mahalle yolundaki çalışmanın birkaç günde tamamlanması planlanıyor.


Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi daha önce Edremit ilçesi Çiçekli mevkiinde bulunan 4,5 kilometrelik Gölkaşı-Bakımlı ve Kıyıcak mahalleleri grup yolu ile Kavurma (MEMUR-SEN TOKİ) Mahalle yolunu da asfaltlayarak vatandaşların hizmetine açmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.