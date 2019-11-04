Van Büyükşehir Belediyesi atletizm dalında finallerde

Çeşitli spor dallarında başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, son olarak atletizm dalında da adından söz ettirdi. 2 Kasım Cumartesi günü Batman'da yapılan Bölgesel Kros Ligi yarı finallerine katılan U18 - U16 kız ve erkek atletizm takımları, 10 takım arasından 1 puan farkla 2. olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

U18 - U16 kız ve erkek atletizm yarışmalarının Türkiye finali, 30 Kasım Cumartesi günü Sakarya'da yapılacak.