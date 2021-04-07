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Van Büyükşehir Belediyesi atletleri yarı finalde

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm U16 Erkek Takımı, Kulüpler Kros Liginde yarı finale çıktı.


Atletizmde büyük başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Şırnak'tan bölge birinciliği ile döndü. Atletizm Geliştirme Projesi Kulüpler Kros Liginde mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Elazığ'ın ardından Şırnak'ta düzenlenen ligin ikinci ayağını da başarıyla tamamladı.


Şırnak'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Van temsilcisi, U16 Erkek kategorisinde grup birincisi olurken, U-16 kızlarda ise grup ikincisi olarak yarışmaları tamamladı.


Bireysel yarışmaların erkekler kategorisinde ise Vanlı atletlerden Erencan Karakeydiren birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, kızlarda ise Havva Efe ikinciliği elde etti.


Yarı final karşılaşmalarının 14 Nisan Çarşamba günü Sivas'ta düzenleneceği belirtildi.

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