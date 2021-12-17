Van Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde 6 bin 700 bakım ve onarım işi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor. Kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı, bir yıl boyunca 14 atölyesinde 6 bin 700 tamir, bakım ve onarım işi gerçekleştirdi. Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına ait yerleşkede oto elektrik, kaynak, egzoz ve makas, akü şarj, lastik, radyatör, kaporta, hortum pres, döşeme, torna freze, marangoz, iş makineleri, kamyon ve binek araçların bakım ve onarımı yapılıyor. Atölyelerde belediyeye ait 975 iş makinesinin bakım ve onarımı da ayrıca yapıldı.

701 araç takip sistemi ile takip ediliyor

Hizmetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki tüm araçlar, ‘araç takip sistemi' ile takip ediliyor. Takip sayesinde tüm araçlar 7/24 saat izlenilerek, amaç dışı kullanımın önüne geçiliyor.

Akaryakıt otomasyon sistemi ile tasarruf sağlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt kontrolünü sağlamak için hayata geçirdiği ‘Mobil Akaryakıt Otomasyon Sistemi' ile akaryakıtta tasarruf sağlamaya devam ediyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği sistem ile birlikte akaryakıt alışverişi daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Hayata geçirilen sistem ile aynı zamanda ilçelerde bulunan akaryakıt istasyonlarına anlık erişilebiliniyor. Ayrıca belediye hizmetlerinde kullanılan tüm araç ve gereçlerin TAG chipler tanımlı olup, akaryakıtı otomasyon sistemi ile kontrol altına alınarak akaryakıt tasarrufu sağlanıyor.

Barkod okuyucu sistemi ile malzeme tasarrufu da sağlanıyor

Makine ikmal yerleşkesinde bulunan yedek parça depolarında barkod sistemi uygulaması devam ediyor. Öz mal araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanan malzemeler, barkod okuyucu sistemi ile giriş ve çıkışları yapılıyor. Bütçe açısından da büyük tasarruf sağlayan barkod sistemi sayesinde depolara giriş-çıkışı yapılan malzemelere de daha rahat ulaşılabiliyor.