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Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Takva Çatak'ta

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, ilçe ziyaretleri kapsamında Çatak ilçesini ziyaret etti.


AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Cebe, Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ve partililer tarafından karşılanan Necdet Takva, parti binasına geçti. Burada partililerle bir araya gelen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, “Cumhurbaşkanımız beni bu göreve layık gördü, herkesi kucaklayacak ve Allah'ın izniyle kazanacağız” dedi.


İlçe Başkanı Tahsin Babur da, ilçe hakkında genel bilgilendirme yaparak, “İlçemde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.


Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, İlçe Başkanı Tahsin Babur ve partililer, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e nezaket ziyaretinde bulundular. Yapılan hizmetler için teşekkür eden Takva, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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