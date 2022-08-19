Van Büyükşehir Belediyesi bedensel engellileri ve ailelerini ağırladı

Yaz etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programda engelli vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli vatandaşları ve ailelerini bir araya getirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlikte bedensel engelli vatandaşlar ve ailelerine öğle yemeği ikram edildi. Verilen yemeğin ardından katılımcılar için konser verildi. Konserde sahne alan Ferhat Tok ve Elif Abalı, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Engelli vatandaş ve ailelerinin ilgi gösterdiği program, konserin ardından sona erdi.