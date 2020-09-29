Van Büyükşehir Belediyesi bin 650 kilometre arazi yolu açtı

Bugüne kadar yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerdeki çiftçilerin üretimine olumlu katkıda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede açtığı arazi yollarıyla da çiftçiye büyük katkı sağladı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilerin arazi yolu talebini karşılamak amacıyla Fen İşleri Daire Başkanlığının da desteği ile yürütülen 4 aylık çalışmalar sonucunda toplamda bin 650 kilometre arazi yolu kullanıma açıldı. Önümüzdeki günlerde de gelecek talepler doğrultusunda yeni arazi yolları açacak olan ekipler, çalışmalar kapsamında farklı noktalara 48 adet bent ve 10 bin 173 metre korige boruyu da sel geçişlerine, dere yataklarına ve arazi yollarında kullandı.

Kırsalda çiftçilere destek olmak amacıyla belediye ekiplerinin dört koldan çalıştığını belirten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı tüm yollarda düzenleme ve yol açma çalışmalarının titizlikle devam edeceğini ifade etti.