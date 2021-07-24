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Van Büyükşehir Belediyesi bir mahallenin daha yolunu asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahalle yolundaki asfalt ve yol çalışmalarını tamamladı.


Van Büyükşehir Belediyesi kırsal ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinde de çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 5 kilometrelik Sakalar Mahalle yolunu tamamlayarak mahalle halkının hizmetine açtı. Yolun reglaj ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimini de bitirdi. Ayrıca Ulaşım daire Başkanlığı ekiplerince çizgi çalışması da yapılan mahalle yolu modern bir görüntüye kavuştu.


Gürpınar ilçesinde toplamda 13,3 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, 8,3 kilometrelik Bağrıyanık ve Yoldüştü Mahalle yolarında da çalışmalarını sürdürüyor.

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