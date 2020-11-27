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Van Büyükşehir Belediyesi borçları yapılandırıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandırıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında belediyeye borcu olan kişi ve kuruluşların vergi, kira ve diğer konulardaki borçlarını yapılandıracak. Yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurmaları halinde peşin ödemede gecikme zammı affı ve 18 aya varan taksitlendirme imkanı sağlanacak.


Yapılandırma işlemleri Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gelir Müdürlüğüne yükümlülerin bizzat başvurusu halinde yapılacak. Başvuru yapacak olan vatandaşların kimlik fotokopileri ve idareden alacakları başvuru formunu doldurmaları yeterli olacağı belirtildi.

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