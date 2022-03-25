Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ışıklarını kapatacak

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hayata geçirdiği çevre dostu projelerle adından söz ettiren Van Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen “Dünya Saati” etkinliğine katılacak. İklim değişikliğinin dünyadaki etkilerine dikkat çekmek amacıyla 27 Mart Pazar günü 20.00 ile 20.15 arasında Hacıbekir Caddesi ile başlatılacak olan etkinlik pazartesi akşamı Milli Egemenlik Caddesi, salı akşamı Erek Dağı Caddesi, çarşamba akşamı Sıhke Caddesi ve perşembe akşamı Zübeyde Hanım Caddesi'nde olmak üzere 5 gün boyunca aynı saatlerde uygulanacak.

Küresel iklim felaketleri, temiz suya erişimin zorluğu ve çevre katliamları ile canlı çeşitliliğinin azalması gibi etkenlerin muhtemel durumuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiren etkinliğe, Van halkı da aynı saatlerde ışıklarını kaparak destek vermeye davet edildi.

2007 yılından bu yana geçekleştirilen etkinlik bu yıl ‘Değişim' çağrısıyla yapılacak.