İhlas Haber Ajansı

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Van Büyükşehir Belediyesi çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve yetişkinlere yönelik başlatmış olduğu “Tiyatro Günleri” devam ediyor.


Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde çocuklara yönelik müzikli danslı çocuk oyunu düzenleyecek. Kayıp Masallar isimli çocuk tiyatrosu 19 Ocak saat 13.00'te ücretsiz olarak izleyicisi ile buluşacak.

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