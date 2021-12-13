Van Büyükşehir Belediyesi daha güvenli parklar için harekete geçti

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanında bulunan parklara güvenlik kamerası kurulumuna başladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kültür Parkı, Milli Egemenlik Parkı, Akköprü Parkı, Demokrasi Parkı, İstasyon Parkı ve Yaşar Kemal Parkı'na güvenlik kamerası kuruldu. Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu içinde bulunan diğer 10 parka ise gelecek yıl program dahilinde güvenlik kamerası takılacağı belirtildi.

Parklara takılan güvenlik kameraları 7/24 emniyet birimleriyle koordineli olarak izleniyor. Yapılan çalışma ile vatandaşların ve çocukların parklarda daha rahat ve güvenli olarak vakit geçirebileceği bildirildi.

Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz döneminin sona ermesiyle beraber halkın yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlattı. Kent merkezi ve ilçelerde sorumluluk alanında olan tüm park ve bahçelerde bulunan oyun grupları, kent mobilyaları, kauçuk döşemeler ve yürüyüş yolları ekipler tarafından onarılıp yenileniyor. Bakımsız ve kurak kalan alanlar ise çimlendirilip ağaçlandırılıyor.