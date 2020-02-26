Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen iki depremin ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, Özpınar, Gelenler, Güvendik, Böğrüpek ve Kaşkol Mahallelerindeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olan Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta günlük 5 bin kişiye sıcak yemek verirken, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı iş makineleri de enkaz kaldırma, yeni çadır ve konteyner alanları açma çalışması yapıyor. Arıca ekipler, stabilize malzemeleri sererek yolları ve mahalle içindeki alanları daha kullanışlı hale getirmeye çalışırken, VASKİ ekipleri ise bölgede seyyar tuvaletler kuruyor. Mahalle içlerine kurulan çadırların ardından depremzede vatandaşlar bölgeye sevk edilen konteynerlere yerleştirilecek.