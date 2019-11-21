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Van Büyükşehir Belediyesi, doğrudan temin tekliflerini dijitalde alacak

Van Büyükşehir Belediyesi, doğrudan temin tekliflerini internet ortamında almaya başladı.


Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmaları sonucu daha önce teklif usulü ile elden alınan doğrudan temin teklifleri, bundan sonra Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi ‘www.van.bel.tr/ihaleler' portalından alınacak. Uygulamaya giren sistemle malzeme alımları daha şeffaf bir ortamda yapılırken, personel iş gücü, zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanması amaçlandı. Yeni sistemle beraber doğrudan temin teklifleri daha çok esnafa ulaştırılarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin daha uygun fiyata alınması da sağlanacak.


Esnafın sisteme uyum sağlaması ve yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için doğrudan temin teklifleri belli bir süreliğine elektronik ortamla birlikte Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünce elden de alınabilecek.


Belirli bir zaman sonrasında tekliflerin elden alımına son verileceği belirtildi.

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