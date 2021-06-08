Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden gıda denetimi

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, gıda mühendisleri eşliğinde merkez ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkezdeki market ve gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların da bu noktada duyarlı davranmalarını isteyen zabıta ekipleri, özellikle bu tür ürünlerle karşılaştıklarında 153 zabıta şikayet hattını aramaları konusunda uyardı.

Maske kullanımı ve hijyen konularında da esnafı uyaran ekipler, kent genelindeki gıda maddeleri üretim ve satış noktalarındaki denetimlerinin devam edeceğini belirtti.