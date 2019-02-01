Van Büyükşehir Belediyesi elektronik ihaleye hazır

Van Büyükşehir Belediyesi, 2 Ocak 2019 itibari ile Cumhurbaşkanlığı tarafından ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, zaman ve kaynak tasarrufunun sağlanması amacıyla yaygınlaştırılan e-ihale'ye geçiş sürecini en hızlı tamamlayan belediyeler arasına girdi. Uygulama ile birlikte, parasal limit olmaksızın açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet yapım işi ihaleleri ile 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ihaleleri e-ihale yöntemiyle yapılması mümkün hale getirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Muhammet Aydın, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bundan sonraki sürecin hayırlı olmasını temenni etti. Aydın, ‘‘Van Büyükşehir Belediyesi olarak elektronik ihale sistemine geçiş yapan sayılı idareler arasındayız. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in büyük destekleri ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde artık elektronik ortamda, ihalelere katılım maliyeti azaltılarak, daha şeffaf, daha katılımcı, daha hızlı ve daha etkin bir şekilde ihalelerimiz sonuçlandırılmaktadır. Bu sayede kamu kaynaklarının heba edilmeden verimli bir şekilde kullanılması sağlanmış olacaktır. Geçiş yaptığımız günden bu yana 5 adet e-ihale sonuçlandırılmış, 5 adet ihaleyi de ilana çıkarmış bulunmaktayız. Bununla birlikte artık ihale süreçlerinde bürokrasi azaltılarak, iş ve işlem maliyetleri düşürülmüş, zaman ve kaynak tasarrufu da sağlanmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.