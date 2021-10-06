Van Büyükşehir Belediyesi Erciş'te 25,5 kilometre yol ve asfalt çalışması yapıyor

12 noktada 21 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, 4.5 kilometrelik yolda ise aralıksız çalışıyor.

Kent genelindeki yol ağını daha kaliteli ve konforlu hale getirmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi 13 ilçedeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş'te başlatılan çalışmalar devam ediyor. İlçede sezon başından bu yana 12 noktadaki 21 kilometrelik yolda, yarma, dolgu, sanat yapıları, taş duvar, menfez, altyapı ve sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, 2 noktadaki 4,5 kilometrelik yolda ise çalışmalar sürüyor. Asfalt çalışması yapılan 3 kilometrelik Salmanağa Mahalle yolu yıllar sonra sıcak asfalta kavuşurken mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ettiler.

“Yolumuz daha konforlu hale geldi”

Mahalle yollarının dar ve asfaltsız olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten Mahalle Muhtarı Muhammed Latif Dağ, “Mahallemizde uzun yıllardır yol sorunu yaşıyorduk. Tek şerit stabilize yolumuz vardı. Büyükşehir Belediyemize başvuru yaptık. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemiz talebimizi olumlu karşıladı. Kısa süre içinde yolumuzun yapımına başlandı. Çalışmalar bitmek üzeredir. Yolumuz bu haliyle hem daha geniş hem de konforlu ve güvenli hale geldi. Özverili bir çalışma yapıldı. Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yolumuz dört dörtlük yapılıyor”

Mahalle yollarında çok sayıda kaza yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Sevdi Mutlu ise “Daha önce burada defalarca trafik kazaları yaşandı. Yolumuz hem stabilizeydi hem de tek şerit kullanılabiliyorduk. Kışın özellikle yolların açılması noktasında sorun yaşıyorduk. Yolumuz altyapısıyla birlikte dört dörtlük bir şekilde yapılıyor. Asfalt dökülüyor. Kısa sürede çalışma tamamlanacak. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.

Salihiye Mahallesi Akyol Tepesi-Deliçay Bağlantı Yolu'nda yapılan duvar çalışmaları da devam ederken, mahalle yolunda ise Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgileri ve trafik levha çalışması yapılacak.