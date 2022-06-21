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Van Büyükşehir Belediyesi Ethem Dede Caddesi'ni asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,5 kilometrelik Ethem Dede Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 1,5 kilometrelik Ethem Dede Caddesi'nde asfalt serimine başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi daha konforlu ulaşım için kentteki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 1,5 kilometrelik Ethem Dede Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başlandı.


Asfaltı yıpranan caddede altyapı eksiklikleri giderilerek, kaldırım onarım çalışması ve asfalt sökümü yapıldı. Ardından sıcak asfalt serimi yapılan caddedeki çalışmaların hemen tamamlanması planlanıyor.


Çalışma ile cadde daha güzel ve konforlu bir hale getirilirken, mahalle sakinleri Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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