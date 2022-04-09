Van Büyükşehir Belediyesi etkinlikleriyle Van'da Ramazan dolu dolu yaşanacak

11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu bir birinden güzel programlarla devam ediyor. Ramazan ayına özel hazırlanan Nisan ayı kültür-sanat takvimi çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki etkinlik alanında düzenlenen Ramazan etkinliklerinde ilahi dinletileri,Tasavvuf Musikisi, Kur'an-ı Kerim Tilavetleri ile birbirinden değerli isimler Vanlılar ile buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Ramazan programı ise şöyle oluştu:

12 Nisan 2022 saat 21:00 Abdurrahman Sadien, Muzaffer Gürler ilahi dinletisi

13 Nisan 2022 saat 21:00 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi

14 Nisan 2022 saat 21:00 Hasan Dursun İlahi Dinletisi, Abdurrahman Türün Kur'an-ı Kerim Tilaveti

15 Nisan 2022 saat 21:00 Ömer Demirbağ, Bahittin Nur Ramazan Sohbetleri

17 Nisan 2022 saat 21:00 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi

18 Nisan 2022 saat 21:00 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi

19 Nisan 2022 saat 21:30 Ömer Karaoğlu İlahi Dinletisi YYÜ Kapalı Spor Salonu

20 Nisan 2022 saat 21:30 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi

21 Nisan 2022 saat 21:30 Mustafa Cihat İlahi Dinletisi

22 Nisan 2022 saat 21:30 Tasavvuf Musikisi İlahi Dinletisi

23 Nisan 2022 saat 21:30 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi

24 Nisan 2022 saat 21:30 Eşref Ziya Terzi İlahi Dinletisi

25 Nisan 2022 saat 21:30 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi

26 Nisan 2022 saat 21:30 Murat Belet İlahi Dinletisi

27 Nisan 2022 saat 21:30 Kadir Gecesi Türkçe-Kürtçe Mevlid Programı

Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği etkinliklerinin tamamı ücretsiz olup programlara tüm vatandaşlarımız davetlidir.