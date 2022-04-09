İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Büyükşehir Belediyesi etkinlikleriyle Van'da Ramazan dolu dolu yaşanacak

Van Büyükşehir Belediyesi Vanlıları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya Ramazan ayında da devam ediyor.


11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu bir birinden güzel programlarla devam ediyor. Ramazan ayına özel hazırlanan Nisan ayı kültür-sanat takvimi çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki etkinlik alanında düzenlenen Ramazan etkinliklerinde ilahi dinletileri,Tasavvuf Musikisi, Kur'an-ı Kerim Tilavetleri ile birbirinden değerli isimler Vanlılar ile buluşacak.



Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği Ramazan programı ise şöyle oluştu:


12 Nisan 2022 saat 21:00 Abdurrahman Sadien, Muzaffer Gürler ilahi dinletisi


13 Nisan 2022 saat 21:00 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi


14 Nisan 2022 saat 21:00 Hasan Dursun İlahi Dinletisi, Abdurrahman Türün Kur'an-ı Kerim Tilaveti


15 Nisan 2022 saat 21:00 Ömer Demirbağ, Bahittin Nur Ramazan Sohbetleri


17 Nisan 2022 saat 21:00 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi


18 Nisan 2022 saat 21:00 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi


19 Nisan 2022 saat 21:30 Ömer Karaoğlu İlahi Dinletisi YYÜ Kapalı Spor Salonu


20 Nisan 2022 saat 21:30 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi


21 Nisan 2022 saat 21:30 Mustafa Cihat İlahi Dinletisi


22 Nisan 2022 saat 21:30 Tasavvuf Musikisi İlahi Dinletisi


23 Nisan 2022 saat 21:30 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi


24 Nisan 2022 saat 21:30 Eşref Ziya Terzi İlahi Dinletisi


25 Nisan 2022 saat 21:30 Yerel İlahi Grubu İlahi Dinletisi


26 Nisan 2022 saat 21:30 Murat Belet İlahi Dinletisi


27 Nisan 2022 saat 21:30 Kadir Gecesi Türkçe-Kürtçe Mevlid Programı


Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği etkinliklerinin tamamı ücretsiz olup programlara tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.