Van Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı ve Edremit Belediyesi ile büyükşehir belediyenin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

13 gündem maddesi ve alt komisyon raporlarının görüşüldüğü toplantıda, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde bulunan Mavi Bayraklı Halk Plajına giden yolda araçların sağlı sollu park etmelerinden dolayı trafik akışının engellenmesi, kazalara sebebiyet vermesi ve yolun zarar görmesinden dolayı park yasağına yönelik karar alınması talebi, ticari araçların plaka devir, tescil işlemlerinin düzenli ve hızlı yürütülmesi için 10.08.2020 tarih ve 37 nolu Van Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurul Kararı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına verilen yetki süresi 17.09.2022 tarihinde sona ereceğinden, sürenin 17.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılması talebi, Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) bünyesinde eğitim yılının başlaması itibariyle vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda BELVAN Tam Abonman Kart ve BELVAN İndirimli Abonman Kartlarının ücretlerinin güncellenmesi talebi, Yol Üstü Otopark (parkomat) Kiralama Hizmeti ihalesi çerçevesinde uygulanan parkomat ücretlerinin Temmuz 2022 yılı asgari ücret zam oranında artırılması talebi, il sınırları içinde S plaka ile öğrenci servis taşımacılığı yapan minibüslerin öğrenci taşıma ücretlerinin artırılması talebi ve ticari taksilerin askıdan indirilmesi ile geçiş yolu izin belgeleri gibi konular görüşüldü.

Toplantıda ayrıca vatandaşlardan ve kurumlardan gelen hız kesici talebi ve alt komisyon raporları da konuşulurken, burada görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunuldu. Diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcılar arasında yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.