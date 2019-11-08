Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor

Kurulduğu günden bu yana farklı dallarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 9-18 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği futbolcu seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını bünyesine katıyor. Her gün saat 16.30'da Van İŞGEM Semt Sahasında düzenlenecek seçmelere, 12-19 yaş arası gençler katılabilecek. Ayrıca seçmelerde yer almak isteyenler için de, Karşıyaka Beşyol ve İskele Cezaevi önünden her gün saat 16.00'da ücretsiz servis imkanı sunulacak.