İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesi geleceğin futbolcularını arıyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 amatör futbol sezonu kapsamında futbolcu seçmeleri düzenliyor.


Kurulduğu günden bu yana farklı dallarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 9-18 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği futbolcu seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını bünyesine katıyor. Her gün saat 16.30'da Van İŞGEM Semt Sahasında düzenlenecek seçmelere, 12-19 yaş arası gençler katılabilecek. Ayrıca seçmelerde yer almak isteyenler için de, Karşıyaka Beşyol ve İskele Cezaevi önünden her gün saat 16.00'da ücretsiz servis imkanı sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.