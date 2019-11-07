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Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden istişare toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik ve Spor Kulübü istişare toplantısı yapıldı.


Yönetim kurulu üyeleri ile kulüp antrenörlerinin katıldığı istişare toplantısında; yapılan çalışmalar, elde edilen başarılarda devamlılığın sağlanması, sporcuların genel durumu ve antrenörlerin talepleri konuşuldu.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in destekleriyle bugüne kadar birçok başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü; futbol, basketbol, voleybol, atletizm, oryantiring, badminton, judo, kick boks ve dağcılık olmak üzere 9 dalda mücadele ediyor.

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