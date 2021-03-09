Van Büyükşehir Belediyesi heyetinden Başkan Ensari'ye ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Vekili Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Tapan, Başkan Ensari tarafından karşılanarak, ilçenin genel sorun ve talepleri ile yapılması gereken hizmetleri görüştüler. Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan ilçemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Bu nazik davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Yapılan ziyarette ilçemizde yapılan hizmetleri değerlendirdik. İlçemizin temel ihtiyaçlarını ve yapılması planlanan hizmetleri konuştuk. Hedefimiz ilçemizde ikamet eden 65 bin insanımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet ederek hayır dualarını alabilmektir. Hizmet yaparken hedefimiz ilçemizi yaşanılabilir modern bir kent haline getirebilmektir. Kış sezonunun son ayını yaşıyoruz. İlçemizde yaz sezonunun 6 aylık zaman diliminde halkımızın ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz” dedi.