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Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama için profesyonel ekipler oluşturuyor

Van Büyükşehir Belediyesi, biyosidal ürün uygulama belgesi alacak personellere temel yaşam desteği ve zehirlenmelere karşı eğitim verdi.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı, 2021 yılında kent genelinde uygulayacağı vektörle mücadele kapsamında çevre ve insan sağlığını önemseyerek, profesyonel ekipler oluşturmak için eğitimlerine devam ediyor. Hacıbekir Kültür Merkezinde verilen eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, birim müdürleri ve personeller katıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimde personele temel yaşam desteği, zehirlenmelere karşı fiziksel ve biyolojik mücadele süreçlerinde yapılması gereken hususlar ile ilgili uygulamalı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sınav ile ilaçlama biriminde çalışan personele sertifika verilecek.


Eğitim, soru cevap bölümünün ardından son buldu.

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