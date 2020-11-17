Van Büyükşehir Belediyesi ilçe duraklarını asfaltlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi; Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçe minibüs kooperatiflerinden gelen talep üzerine minibüslerin depolama alanlarını asfaltladı. Fen İşleri Daire Başkanlığınca belediyenin işgücü ve öz kaynaklarıyla yapılan asfalt çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda bulunan ilçe minibüsleri depolama yerlerine 220 ton civarında sıcak asfalt harcandı.

Bugün tamamlanması planlanan çalışmalar kooperatif başkanları, depolama alanını kullanan sürücü ve mahalle sakinlerini mutlu etti. Yapılan çalışmaları büyük bir memnuniyetle takip eden kooperatif başkanları, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve çalışmaları yapan ekiplere teşekkür ettiler.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunda ticari potansiyeli olan marangozlar sitesi, samancılar sitesi, gar yerleşkesi ve canlı hayvan pazarı gibi birçok alanda da asfalt çalışması yaptı.