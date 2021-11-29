Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 7 bin 570 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son bir yıl içerisinde merkez ve 13 ilçede bin 379'u yangın olmak üzere toplamda 7 bin 570 olaya müdahale etti.

Kent genelindeki 13 ilçede, 1 milyon 200 bini aşkın nüfusa büyük bir özveri ile hizmet veren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; 13 grup amirliği, 2 müfreze, 40 araç ve 279 saha personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kullandığı son teknolojik araç ve nitelikli personeli ile 81 ildeki itfaiye teşkilatları arasında ilk 10'da yer alan Van itfaiyesi, 2021 yılı içerisinde bin 379 yangın, 260 trafik kazası, 337 insan kurtarma, 855 hayvan kurtarma, 303 su baskını, 40 tatbikat ve 3 bin 521 merdiven görevi ile baca temizliği gibi birçok olaya müdahale etti.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan itfaiye ekipleri, ayrıca personel eğitimi, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okullarda yangın ve deprem tatbikatları, bilgilendirme toplantıları ve seminer gibi çok sayıda farkındalık çalışmasında da yer aldı.