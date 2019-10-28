Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yoğun mesai

Van-Başkale karayolu Kurubaş mevkiinde L.A.'ya ait 06 BL 4458 plakalı araçta yangın çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kurubaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına köpüklü suyla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. Bahçesaray ilçesi Liman Mahallesi'nde ise 23 HH 995 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Kazaya Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederken, araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İpekyolu Caddesi Karayolları Kavşağı'nda ise 06 PZE 43 plakalı kamyonet yoldan geçen ineğe çarptı, kazada araçta maddi hasar oluştu. Kazaya Edremit ve Tuşba Grup amirlikleri müdahale etti.

Ayrıca Akköprü Mahallesi'nde bir iş yerinin kepenklerinin arasında sıkışan güvercin kurtarılırken, Yeni TOKİ Mahallesi'nde ise yaşanan anız yangını büyümeden söndürüldü.