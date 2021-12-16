Van Büyükşehir Belediyesi kadın seminerlerini sürdürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda yapıldı. Bu haftaki programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Çalışmacı Fatma Şen tarafından kadınlara aile içi iletişim, çocuk yetiştirme ilkeleri ile ilgili bilgiler verildi.

Slayt gösterimi eşliğinde yapılan ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminer, soru cevap ile son buldu.