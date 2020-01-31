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Van Büyükşehir Belediyesi kar yağışıyla birlikte çalışmalarına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ana arterleri açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.


Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte hareket geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, il genelindeki ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışıyla birlikte başlayan çalışmalarda 6 küreme-tuzlama, 6 greyder, 2 beko loder, Cumhuriyet, Maraş, İskele, İki Nisan, Milli Egemenlik ve Erek Dağı gibi araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda çalışma yürütürken, 2 iş makinesi ise TOKİ yollarında çalışma yürütüyor.


Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle İpekyolu, Gürpınar, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerine bağlı mahalle yollarında çalışma yapıyor.

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