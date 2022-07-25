Van Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yol çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sezon başından itibaren 13 ilçedeki kırsal mahalle yollarında başlattığı stabilize, reglaj, iyileştirme, altyapı ve baks çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca, belediyenin idari işgücüyle yürütülen çalışmaların bir kısmı tamamlanırken, 10'larca noktada ise ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor.

Bu çerçevede Gürpınar ilçesi Çatakdibi, Topyıldız mahalleleri grup yolu, Mollahüseyin, Öveçli ve Kırkgeçit Mahallesi Yığıntepe Mezrası, Başkale ilçesi Aşağıküme Yukarıküme grup yolu, Deringeçit grup yolu, Yukarı Dikmen ve Esenyamaç Mahalleleri, Gevaş ilçesi Dokuzağaç ve Aydınocak Mahalleleri, Çaldıran ilçesi Yaykılıç grup yolu, Bahçesaray Paşaköy Mahallesi, Çatak Sırmalı ve Konalga mahalleri, Özalp Sarıköy Mahallesi grup yolu, Saray ilçesi Kurucan Mahallesi, Erciş ilçesi Örene Mahallesi, Tuşba ilçesi Alabayır Mahallesi, Muradiye ilçesi Dağören Mahallesi, Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi'ndeki yol çalışmaları sürüyor.

Kent genelindeki yol çalışmalarının sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi.