Van Büyükşehir Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi ders başı yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitme destek amacıyla merkez Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde kurulan 5 derslikli kreş ve gündüz bakımevi 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başladı. 80 öğrenci 6 öğretmen, 6 yardımcı eğitmen, güvenlik görevlileri ve aşçıları olan bakım evinde, tam gün eğitim alan öğrenciler, değişik oyunlar oynayıp, müzik becerilerini artırıyor. Kreş ve Gündüz Bakımevinde uzman öğreticiler tarafından ailelerinin isteği doğrultusunda öğrencilere seçmeli ders olarak Kürtçe ve İngilizce eğitimde veriliyor.

Kreş ve Gündüz Bakımevinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılına dolu bir şekilde başladığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın, “Şuan itibariyle merkezimizde 5 sınıfımızda 80 öğrenci eğitim görüyor. Kreşimizde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim verilirken aynı zamanda seçmeli ders olarak Kürtçe ve İngilizce dersleri de verilmektedir. Şuan itibariyle merkezimize aileler büyük ilgi gösteriyor. İnşallah yakın zamanda ikinci şubemizi de hizmete açacağız” dedi.