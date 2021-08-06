Van Büyükşehir Belediyesi kuraklık yaşanan mahallelere sondaj kuyuları açıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kuraklıktan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvan içme suyu ihtiyacını karşılayamayan mahallelilerin imdadına yetişti. Hayvan İçme Suyu (HİS) projesiyle birlikte ekipler 3 aylık sürede 11 mahalleye sondaj kuyusu açtı. Su analizlerinin ardından hayvanlara su verilirken sezon sonuna kadar 28 mahallede sondaj çalışması yapılacak.

Sondaj noktaları güneş enerjisi ile çalışıyor

Açılan sondajlar yerleşim yerlerine uzaklığı nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanmaması için güneş enerjisi panelleriyle terfi merkezi kuruluyor. Kurulan güneş enerji paneliyle birlikte elde edilen elektrikle kuyudan su çıkarılarak hayvan sulama sıvatlarına veriliyor. Bazı noktalarda ise yapılan sondaj çalışmalarında hayvan içme suyuna artezyen kaynağıyla ulaşılıyor.

“Su bizim için hayati önem taşıyor”

Yaşanan kuraklıktan dolayı zor günler geçirdiklerini belirten Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi Muhtarı Ramazan Örge, “Sondajın yapılması bizim için bir okul kadar, bir sağlık ocağı veya bir binanın yapılması kadar büyük bir önemi taşıyor. Burada binlerce büyükbaş, binlerce de küçükbaş hayvan var. Bu nedenle ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyorduk. Susuzluktan dolayı hayvanlarımız ölüyordu, hastalığa yakalanıyordu. Allah razı olsun. Van Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bu büyük sıkıntımız giderildi. Ben bu projeyi hayata geçiren Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Yapılan çalışma ile daha verimli hayvancılık yapacaklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Abdullah Olaman ise “Bu yaz köyümüze hiç yağmur yağmadı. Bundan dolayı hayvanlarımız hem susuz hem de otsuz kaldı. Bu zor günlerimizde Van Büyükşehir Belediyesi gelerek köyümüze hem sıvat kurdu hem de sondaj kurdu. Allah devletimizden milletimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.