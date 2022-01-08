Van Büyükşehir Belediyesi Kürtçe kurs açtı

Van Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (VANMEK) kapsamında Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezinde Kürtçe dil kursu açıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bünyesinde açılan ve haftanın 5 günü İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici Yusuf Başargan tarafından verilen kurslara Kürtçe'yi öğrenmek ve geliştirmek isteyenler büyük ilgi gösteriyor. Kursiyerlerin birçoğu ailesi veya arkadaşlarıyla daha iyi diyalog kurmak için kimi kamuda vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için kursu tercih ediyor. Kursta, katılımcılara Kürtçe dili ve yazım teknikleri öğretiliyor.

Kurs kayıtlarını bu yıl online olarak VANMEK üzerinden aldıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, “Bu yıl VANMEK üzerinden yaklaşık 200 kurs için ilan yayınladık. Bu kurslarımızın tamamına da yoğun ilgi oldu. Bunların başında da Kürtçe kursumuz yer alıyor. Kürtçe kursumuzu seanslar halinde başlattık. Öncelikli olarak hiç bilmeyenler, orta derece bilenler ve akademik öğrenmek isteyenler için dersler veriliyor. Kursumuzu açtığımız günden bu yana da herkesten çok olumlu tepkiler gördük. Çok olumlu geri dönüşler var. Vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanması bizleri oldukça mutlu ediyor'' dedi.