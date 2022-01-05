Van Büyükşehir Belediyesi mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir taraftan kentte etkili olan kar yağışıyla mücadele ederken, bir taraftan da yollarda mahsur kalan vatandaşlar ile hastaların imdadına yetişiyor.

Gece saat 00.30 sıralarında Özalp ilçesinden Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesine gitmek isteyen iki öğretmen, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşan öğretmenler, yardım istedi. İlk olarak yoldan çıkan aracı kurtaran ekipler, daha sonra öğretmenlere Elaçmaz Mahallesine kadar eşlik etti. Yine gece saat 03.00 sıralarında Gürpınar ilçesi Karakoç ve Öveçli mahalleri arasında yoldan çıkan otomobil, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan Muradiye ilçesine bağlı Sürüyol Mahallesi'nde ise gece saat 02.00 sıralarında rahatsızlanan tansiyon hastası 50 yaşındaki Fatma Cildan'ın yakınları,e 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. İlçede etkili olan tipi nedeniyle hastaya ulaşamayan 112 ekipleri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ambulansa ulaşan belediye ekipleri 2 saatlik zorlu bir çalışmayla yaşlı kadına sağlık ekiplerini ulaştırdı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta kadın Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.