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Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat takvimi yayınlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, mart ayında yine birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Vanlılar ile buluşturacak.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hazırlanan kültür sanat takvimiyle her ay Vanlılar için birbirinden farklı etkinlikler yapılacağı belirtildi. Oluşturulan kültür sanat takviminde sergiler, konserler, paneller, tiyatro buluşmaları, söyleşi ve dinletiler, sinema gösterimlerinin yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Mart ayında yine büyükşehir belediyesi tiyatro gösterileri, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, festivaller, sanat sergileri ve kadın programlarıyla mart ayında Vanlılara dolu dolu bir ay geçirtecek. Van'da 15-29 Martta düzenlenecek olan Van Shopping Fest Alışveriş Festivalinde de başrolde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi kentte gelecek olan misafirler için düzenleyeceği sergiler, konserler, sinema günleri, kedi güzellik yarışması, 3 dilli şiir programları gibi birçok etkinlikle de festivale renk katacak.


Programların tamamı ücretsiz olup, ulaşım sıkıntısı yaşayanlara ise şehir merkezinden servis imkânı sağlanacak” denildi.


Yapılacak program takvimi ise şöyle açıklandı:


“1-Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 01.03.2022 / 14.00


2-Van Yöresel Ürünler Gıda ve El Sanatları Fuarı


Yer: OSB Kongre ve Fuar Merkezi


Tarih ve Saat: 01-06.03.2022 / 14.00


3-Gönülden Gönüle Sohbetler


Yer: İstasyon Mahallesi


Tarih ve Saat: 01.03.2022 / 14.00


4-Şiir İklimi


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 02.03.2022 / 13.00


5-Aşevinde Deprem Tatbikatı


Yer:


Tarih ve Saat: 03.03.2022


6- Yeşilay Haftası


Yer:


Tarih ve Saat: 04.03.2022


7- Şehr-i Van-ı Geziyorum Tarihimi Öğreniyorum


Yer: Van Müzesi-Kale Eski Alanı


Tarih ve Saat: 04.03.2022 / 09.00-14.00


8-Madde Bağımlılığı ve Aile Etkili İletişim Semineri


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat: 04.03.2022 / 14.00


9- Kreşte Deprem Tatbikatı


Yer:


Tarih ve Saat: 04.03.2022


10- Misafirhanede Deprem Tatbikatı


Yer:


Tarih ve Saat: 05.03.2022


11- Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 06.03.2022 / 14.00


12- Yürüyüş ve Fotoğrafçılık


Yer: Şamran Kanalı


Tarih ve Saat: 06.03.2022 / 09.00


13- Mülteci Ailelere Yemek


Yer: Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri


Tarih ve Saat: 07.03.2022


14- Dünya Kadınlar Günü


Yer:


Tarih ve Saat:


15-Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları


Yer: Evliya Çelebi Meslek Lisesi


Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 11.00


16- Seminer


Yer: Başkale Öğretmenevi


Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 12.00


17- B. B. Kadın Personeline Yemek


Yer: Kocaeli Parkı Sosyal Tesisleri


Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 14.00


18- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 08.03.2022 / 14.00


19- Tiyatro-Taziye


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 09.03.2022 / 13.00


20- Tip 1 Diyabet Eğitimi Semineri


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 10.03.2022 / 13.00


21-Tiyatro- Süleyman ve Öbürsüler


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 12.03.2022 / 14.30


22- Tiyatro- Lal 7 Bölge 7 İklim


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 13.03.2022 / 14.00


23- Sanat Musiki Konseri


Yer: Evliya Çelebi Turizm Uyg. Oteli


Tarih ve Saat: 13.03.2022 / 19.30


24-Kadın Sağlık Çalışanlarını Ziyaret, Hediyeleşme


Yer:


Tarih ve Saat: 14.03.2022


25-Tıp Bayramı


Yer:


Tarih ve Saat: 14.03.2022


26- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 15.03.2022 / 14.00


27- Shopping Fest Açılış (Kortej-Sergi-Konser)


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat: 15.03.2022


28- Shopping Fest (İran Sinema Filmleri)


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat: 15-29.03.2022 / 20.00


29-Van İçin Bir Fikrim Var Son Başvuru Tarihi


Yer:


Tarih ve Saat: 15.03.2022


30- Gönülden Gönüle Sohbetler


Yer:


Tarih ve Saat: 16.03.2022


31- Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı


Yer: OSB Kongre ve Fuar Merkezi


Tarih ve Saat:16-20.03.2022 / 14.00


32-Shopping Fest - Dengbej Programı


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat: 16.03.2022 / 18.00


33-Beraat Kandili


Yer: Yukarı Norşin Camii


Tarih ve Saat: 17.03.2022


34- Shopping Fest-Oturma Gecesi


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat: 17.03.2022 / 18.00


35-Çanakkale Zaferi Şehitler Günü


Yer: Zeve Şehitliği


Tarih ve Saat: 18.03.2022 / 09.00


36-Yaşlılar Haftası Bakım ve Huzurevlerine Ziyaret ve Yemek Organizasyon


Yer:


Tarih ve Saat: 18.03.2022 / 11.00


37- Yaşlılar Haftası


Yer:


Tarih ve Saat: 18.03.2022


38- Shopping Fest-Yerel Konser Ferhat Tok ve Elif Abalı


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat:18.03.2022 / 18.00


39- Shopping Fest- Van Kedisi Güzellik Yarışması


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat:20.03.2022


40-Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat:20.03.2022 / 14.00


41-Yürüyüş ve Fotoğrafçılık


Yer: Altınsaç (Saint Thoması)


Tarih ve Saat: 20.03.2022


42- Down Sendromlular Haftası


Yer:


Tarih ve Saat: 21.03.2022


43- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 22.03.2022 / 14.00


44-Dünya Şiir Günü Şiir Dinletisi


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 22.03.2022 /14.00


45- Dünya Su Günü


Yer:


Tarih ve Saat: 22.03.2022


46- Shopping Fest-3 Farklı Dilde Şiir İklimi


Yer: City Park Avm Yanı


Tarih ve Saat: 22.03.2022 / 18.00


47- Çocuk Tiyatrosu - İki Bavul Dolusu


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 23.03.2022 / 13.00


48-Evlilik ve Aile Hayatı Semineri


Yer: Kadın Aile Merkezi


Tarih ve Saat: 24.03.2022 / 14.00


49- Gençlerle Buluşma


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 25.03.2022 / 15.00


50- 2 Nisan Van'ın Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması Son Başvuru


Yer:


Tarih ve Saat: 25.03.2022


51- Dünya Saati Bilgilendirme


Yer:


Tarih ve Saat:26.03.2022


52- Sabah Namazı Programı


Yer: Yukarı Norşin Camii


Tarih ve Saat: 26.03.2022


53- Sanat ve Edebiyat Buluşmaları


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 26.03.2022 / 14.00


54- Sinema


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 27.03.2022 / 14.00


55- Kütüphane Haftası Etkinlikleri (28 Mart- 3 Nisan)


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 28.03.2022 / 14.00


56- Çocuk Sineması


Yer: Hacıbekir Kültür Merkezi


Tarih ve Saat: 29.03.2022 / 14.00


57-2 Nisan Van'ın Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması Sonuç İlanı


Yer:


Tarih ve Saat: 30.03.2022.”

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