Van Büyükşehir Belediyesi Milli Takımlar bölge karmasına 3 futbolcu kazandırdı

Bünyesinde yer aldığı takımlarla birçok farklı başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adından söz ettirmeye devam ediyor. U-14 Futbol Takımı oyuncularından Adem Aslan ve Deniz Baran Karabakan Erzurum'da yapılacak olan Milli takımlar karması hazırlık kampına çağrılırken, U-15 Kadın Futbol Takımı futbolcusu Fatma Durak ise Milli Takım U-15 Kadın Futbol takımı karmasında yer aldı. Milli takım formasıyla hazırlık kampında yer alan olan sporcuların başarısının tüm kent için önemli olduğunu ve her daim destek vereceklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sevinç, "Bünyemizde bulundurduğumuz tüm yaş kategorilerinde hedefimiz Milli takımlar düzeyinde sporcularımızın sayısını çoğaltmaktır. 3 sporcumuzun da Milli takımlarımızda başarılı olmaları ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyor, güzel bir gelecek diliyoruz" dedi.