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Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye'de beton yol yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesine bağlı 3 mahalle yolunda beton yol çalışması yapıyor.


İlçelerdeki beton yol ağını artırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesindeki silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Muradiye ilçesine bağlı 11. 2 kilometrelik Gültepe, Han ve Adaklı mahalleleri grup yolunda başlatılan beton yol çalışması sürüyor. Şuana kadar yolun 3 kilometresini tamamlayan ekipler, yolun geri kalan kısmının tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütüyor.


Mahalle yollarını altyapısıyla birlikte yenileyen Van Büyükşehir Belediyesi; stabilize, yarma, dolgu, ve menfez çalışmalarının yanı sıra plent miks temel çalışması ile silindirle sıkıştırılmış beton uygulaması yapıyor.


Bitümlü sıcak karışımlı asfalt yola göre daha kaliteli ve ekonomik olan beton yol uygulaması, daha önce Edremit, Saray, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde de yapılmıştı.

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