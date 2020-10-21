Van Büyükşehir Belediyesi müzik akademisi kayıtları başladı

Çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek, becerilerini gün yüzüne çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 2020-2021 eğitim dönemi kurs kayıtları başladı. Her yıl yüzlerce genç ve çocuğa ücretsiz eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesi kursları bu yılda korona virüs tedbirleri kapsamında yapılacak.

Hacıbekir Kültür Merkezinde verilecek olan müzik kursunda öğrencilere keman, bağlama, piyano, flüt, ney, gitar dersleri verilecek. Hafta içi her gün olacak olan müzik akademisine kayıtların Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılacağı belirtildi.