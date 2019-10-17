Van Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin umudu oldu

Van'da üniversite hayali kuran gençlerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için büyükşehir belediyesinin hizmete açtığı ‘Sürekli Eğitim Merkezi', yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Kentteki eğitim kalitesini artırmak için 2017 yılında Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması sonucu açılan ‘Sürekli Eğitim Merkezi', özellikle özel dershanelere gitme imkânı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri oldu. Tecrübeli, dinamik ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren bu merkez sayesinde geçen yıl birçok öğrenci üniversiteyi kazanmıştı.

Kısa bir geçmişe sahip olmasına karşın yakaladığı başarı sayesinde tıp, mühendislik, mimarlık, eczanecilik gibi önemli fakültelere öğrenci gönderen Sürekli Eğitim Merkezi, başarısını katlamak için bu yılda akademik kadrosuyla kentte fark oluşturmaya çalışıyor. Kentin eğitim kalitesine ciddi anlamda katkı sunduklarını ifade eden Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Beyde, merkezin daha çok ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrencilere hizmet verdiğini söyledi. 2017 yılında 850, 2018'de 940 ve 2019'da da bin 60 öğrencinin olduğunu belirten Beyde, yakalanan başarı ile birlikte her yıl sayılarının artığını ifade etti. Beyde, “2017 ve 2018 yılında öğrencilerimizin birçoğunu üniversiteli yapmanın mutluluğunu ziyadesiyle yaşadık. Bu hususta çaba sarf eden ve yardımlarını bizden esirgemeyen Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Van Büyükşehir Belediyemizin ilgililerine şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu yıl inşallah başarımızı katlayarak çalışacağız. Gerekli dersler, kaynaklar, denemeler öğrencimizin hizmetine ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimiz bu hizmetten çok memnunlar. Çünkü öğretmenlerimiz gerekli özen ve ihtimamı gösteriyor. Gece saat 22.00'ye kadar öğretmenlerimizin gözetiminde etütlerimiz var. Eğitim merkezimiz 7 gün hizmet veriyor. Bu kapsamda velilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Özel eğitim kurumlarına gitme imkânı olmadıkları için burayı tercih ettiklerini anlatan öğrenciler ise, eğitim merkezinin kendileri için büyük bir şans olduğunu, gerek idarenin gerekse de öğretmenlerin ilgi ve alakasının kendilerini memnun ettiğini ve bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.