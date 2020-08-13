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Van büyükşehir belediyesi okulları onarıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki okullarda tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başlattı.


Eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe 60'a yakın okulda tadilat, bakım ve onarım çalışması başlattı. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir eğitim öğretime ara verilen okullarda, eğitimin yeniden başlayacağı tarihin belirlenmesinin ardından kolları sıvayan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, acil tadilat gerektiren okullarda çalışıyor. Okul yönetimi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda belirlenen okullarda dış cephe, iç cephe ve kapıların boyanması başta olmak üzere, lavaboların tadilatı, elektrik tesisatının onarımı, peyzaj düzenlemesi, oyun alanlarının düzenlenmesi gibi işler büyük bir titizlikle yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesinin kendi işgücü ile yürütülen çalışmalarda Tuşba ilçesi Kasımoğlu, Yumrutepe ilkokulu ve Anaokulu ile Yeşilsu ilkokulunda çalışmalar sürüyor. Çalışmalar, eğitim öğretim başlamadan önce tamamlanacak.

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