Van Büyükşehir Belediyesi, oryantiringte Türkiye'yi temsil edecek

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen ‘Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nda birincilikle döndü.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü, başarıdan başarıya koşuyor. Futbol Akademi Ligi, Voleybol Bayanlar 2. Lig ve Türkiye Bölgesel Kros Ligi karşılaşmalarında önemli başarılar elde eden kulüp, doğa sporlarından olan oryantiringde de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz hafta sonu Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yapılan ‘Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonasında Van'ı temsil eden Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı, rakiplerini tek tek geride bırakarak dünya şampiyonası yolunda önemli bir adım attı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 sporcunun katıldığı şampiyona, sıfırın altında 5 derecede kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Ayrıca şampiyonada çeşitli kategorilerde dereceler elde eden 11 Vanlı sporcu da, Türkiye Oryantiring Milli Takımına girmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Oryantiring Takımı, aldığı sonuçla 4-12 Şubat'ta 2019'da Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve 24 Mart 2019'da İsveç'te yapılacak olan Dünya şampiyonasında ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Koşarak ya da yürüyerek hedef bulma sporu olarak da tanımlanan ve her türlü arazide yapılabilen oryantiring, son yıllarda Avrupa ülkeleri ve ülkemizde rağbet görüyor.