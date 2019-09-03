Van Büyükşehir Belediyesi parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı çalışmayla, park ve bahçelerde kırılan, bozulan ve boyası kalkan malzemelerin bakım-onarımını gerçekleştiriyor.Park ve bahçelerde sürekli yeşillendirme ve bakım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda parklarda kırılan ve eskiyen malzemeleri yenileri ile düzenlerken, yıpranan malzemeler ise onarılıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bakım ve onarım çalışmalarına Kurtuluş parkından başladı. Parkta, kırılan oturaklar onarılırken, boyası kalkan kamelyalar ise boyandı. Büyükşehir Belediyesinin bakım ve onarım çalışmalarının kent genelinde ki tüm parklarda devam edeceği bildirildi.